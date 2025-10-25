Превью матча Су-Сент-Мари Грейхаундз — Питерборо Петес

Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-33. Команда Питерборо Петес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-40. Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Питерборо Петес забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Питерборо Петес, в том матче победу одержали гостьи.