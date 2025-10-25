Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Су-Сент-Мари Грейхаундз - Питерборо Петес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Су-Сент-Мари ГрейхаундзПитерборо Петес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Essar Centre.

МСК, Стадион: Essar Centre
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Су-Сент-Мари Грейхаундз
Завершен
3 : 4
25 октября 2025
Питерборо Петес
Превью матча Су-Сент-Мари Грейхаундз — Питерборо Петес

Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-33. Команда Питерборо Петес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-40. Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Питерборо Петес забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Питерборо Петес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Су-Сент-Мари Грейхаундз
Су-Сент-Мари Грейхаундз
Питерборо Петес
Су-Сент-Мари Грейхаундз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.09.2025
Питерборо Петес
Питерборо Петес
0:3
Су-Сент-Мари Грейхаундз
Су-Сент-Мари Грейхаундз
