Превью матча Садбери Вулвз — Питерборо Петес

Команда Садбери Вулвз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 17-38. Команда Питерборо Петес, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 29-40. Команда Садбери Вулвз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Питерборо Петес забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Садбери Вулвз, в том матче победу одержали гостьи.