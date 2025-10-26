Превью матча Сарния Стинг — Лондон Найтс

Команда Сарния Стинг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-25. Команда Лондон Найтс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 35-24. Команда Сарния Стинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Лондон Найтс забивает 4, пропускает 2.