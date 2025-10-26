Смотреть онлайн Сарния Стинг - Лондон Найтс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Сарния Стинг — Лондон Найтс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Progressive Auto Sales Arena.
Превью матча Сарния Стинг — Лондон Найтс
Команда Сарния Стинг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-25. Команда Лондон Найтс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 35-24. Команда Сарния Стинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Лондон Найтс забивает 4, пропускает 2.