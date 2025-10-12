Превью матча Сагино Спирит — Китченер Рейнджерс

Команда Сагино Спирит в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-24. Команда Китченер Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 23-13. Команда Сагино Спирит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Китченер Рейнджерс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Китченер Рейнджерс, в том матче победу одержали хозяева.