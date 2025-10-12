Превью матча Барри Кольтс — Brampton

Команда Барри Кольтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 19-17. Команда Brampton, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 22-21. Команда Барри Кольтс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Brampton забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Brampton, в том матче победу одержали хозяева.