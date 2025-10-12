Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Барри Кольтс - Brampton 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Барри КольтсBrampton . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Barrie Molson Centre.

МСК, Стадион: Barrie Molson Centre
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Барри Кольтс
Завершен
3 : 5
12 октября 2025
Brampton
Превью матча Барри Кольтс — Brampton

Команда Барри Кольтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 19-17. Команда Brampton, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 22-21. Команда Барри Кольтс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Brampton забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Brampton, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Барри Кольтс
Барри Кольтс
Brampton
Барри Кольтс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
Brampton
Brampton
4:3
Барри Кольтс
Барри Кольтс
Обзор
Комментарии к матчу
