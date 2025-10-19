Превью матча Ниагара АйсДогс — Эри Оттерз

Команда Ниагара АйсДогс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 17-20. Команда Эри Оттерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 16-25. Команда Ниагара АйсДогс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эри Оттерз забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Эри Оттерз, в том матче победу одержали хозяева.