Превью матча Оуэн Саунд Аттак — Гуэлф Сторм

Команда Оуэн Саунд Аттак в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-7. Команда Гуэлф Сторм, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-41. Команда Оуэн Саунд Аттак в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуэлф Сторм забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Гуэлф Сторм, в том матче победу одержали гостьи.