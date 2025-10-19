Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Оуэн Саунд Аттак - Гуэлф Сторм 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Оуэн Саунд АттакГуэлф Сторм . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Harry Lumley Bayshore Community Centre.

МСК, Стадион: Harry Lumley Bayshore Community Centre
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Оуэн Саунд Аттак
Завершен
3 : 6
19 октября 2025
Гуэлф Сторм
Превью матча Оуэн Саунд Аттак — Гуэлф Сторм

Команда Оуэн Саунд Аттак в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-7. Команда Гуэлф Сторм, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-41. Команда Оуэн Саунд Аттак в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуэлф Сторм забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Гуэлф Сторм, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Оуэн Саунд Аттак
Оуэн Саунд Аттак
Гуэлф Сторм
Оуэн Саунд Аттак
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Гуэлф Сторм
Гуэлф Сторм
3:6
Оуэн Саунд Аттак
Оуэн Саунд Аттак
Обзор
Комментарии к матчу
