19.10.2025

Смотреть онлайн Brampton - Эри Оттерз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: BramptonЭри Оттерз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paramount Fine Foods Centre.

МСК, Стадион: Paramount Fine Foods Centre
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Brampton
Отменен
- : -
19 октября 2025
Эри Оттерз
Превью матча Brampton — Эри Оттерз

Команда Brampton в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-31. Команда Эри Оттерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 19-29. Команда Brampton в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эри Оттерз забивает 2, пропускает 3.

