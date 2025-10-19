Превью матча Brampton — Эри Оттерз

Команда Brampton в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-31. Команда Эри Оттерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 19-29. Команда Brampton в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эри Оттерз забивает 2, пропускает 3.