19.10.2025

Смотреть онлайн Лондон Найтс - Китченер Рейнджерс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Лондон НайтсКитченер Рейнджерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Gardens.

МСК, Стадион: Budweiser Gardens
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Лондон Найтс
Отменен
- : -
19 октября 2025
Китченер Рейнджерс
Превью матча Лондон Найтс — Китченер Рейнджерс

Команда Лондон Найтс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-23. Команда Китченер Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Лондон Найтс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Китченер Рейнджерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Китченер Рейнджерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Лондон Найтс
Лондон Найтс
Китченер Рейнджерс
Лондон Найтс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Китченер Рейнджерс
Китченер Рейнджерс
1:6
Лондон Найтс
Лондон Найтс
Обзор
Комментарии к матчу
