Превью матча Лондон Найтс — Китченер Рейнджерс

Команда Лондон Найтс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-23. Команда Китченер Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Лондон Найтс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Китченер Рейнджерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Китченер Рейнджерс, в том матче победу одержали гостьи.