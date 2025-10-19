Смотреть онлайн Лондон Найтс - Китченер Рейнджерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Лондон Найтс — Китченер Рейнджерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Gardens.
Превью матча Лондон Найтс — Китченер Рейнджерс
Команда Лондон Найтс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-23. Команда Китченер Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Лондон Найтс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Китченер Рейнджерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Китченер Рейнджерс, в том матче победу одержали гостьи.