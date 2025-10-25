Смотреть онлайн Китченер Рейнджерс - Флинт Файрбердс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Китченер Рейнджерс — Флинт Файрбердс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kitchener Memorial Auditorium Complex.
Превью матча Китченер Рейнджерс — Флинт Файрбердс
Команда Китченер Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 27-20. Команда Флинт Файрбердс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 15-18. Команда Китченер Рейнджерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Флинт Файрбердс забивает 2, пропускает 2.