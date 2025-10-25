Превью матча Садбери Вулвз — Барри Кольтс

Команда Садбери Вулвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 12-35. Команда Барри Кольтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-26. Команда Садбери Вулвз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 4. Барри Кольтс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Садбери Вулвз, в том матче победу одержали гостьи.