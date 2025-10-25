Смотреть онлайн Сагино Спирит - Эри Оттерз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Сагино Спирит — Эри Оттерз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Dow Event Center.
Превью матча Сагино Спирит — Эри Оттерз
Команда Сагино Спирит в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 26-37. Команда Эри Оттерз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-31. Команда Сагино Спирит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Эри Оттерз забивает 2, пропускает 3.