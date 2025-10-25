Превью матча Сагино Спирит — Эри Оттерз

Команда Сагино Спирит в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 26-37. Команда Эри Оттерз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-31. Команда Сагино Спирит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Эри Оттерз забивает 2, пропускает 3.