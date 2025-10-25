Смотреть онлайн Гуэлф Сторм - Кингстон Фронтенакс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Гуэлф Сторм — Кингстон Фронтенакс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Sleeman Centre.
Превью матча Гуэлф Сторм — Кингстон Фронтенакс
Команда Гуэлф Сторм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 34-43. Команда Кингстон Фронтенакс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-22. Команда Гуэлф Сторм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Кингстон Фронтенакс забивает 2, пропускает 2.