Превью матча Гуэлф Сторм — Кингстон Фронтенакс

Команда Гуэлф Сторм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 34-43. Команда Кингстон Фронтенакс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-22. Команда Гуэлф Сторм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Кингстон Фронтенакс забивает 2, пропускает 2.