Смотреть онлайн Гуэлф Сторм - Оттава 67 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Гуэлф Сторм — Оттава 67 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Sleeman Centre.
Превью матча Гуэлф Сторм — Оттава 67
Команда Гуэлф Сторм в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 37-40. Команда Оттава 67, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 20-13. Команда Гуэлф Сторм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Оттава 67 забивает 2, пропускает 1.