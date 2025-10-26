Превью матча Гуэлф Сторм — Оттава 67

Команда Гуэлф Сторм в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 37-40. Команда Оттава 67, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 20-13. Команда Гуэлф Сторм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Оттава 67 забивает 2, пропускает 1.