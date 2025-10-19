Смотреть онлайн Галифакс Мусхэдс - Newfoundland Regiment 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Галифакс Мусхэдс — Newfoundland Regiment . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Scotiabank Centre.
Превью матча Галифакс Мусхэдс — Newfoundland Regiment
Команда Галифакс Мусхэдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 15-13. Команда Newfoundland Regiment, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-18. Команда Галифакс Мусхэдс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Newfoundland Regiment забивает 2, пропускает 2.