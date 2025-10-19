Превью матча Галифакс Мусхэдс — Newfoundland Regiment

Команда Галифакс Мусхэдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 15-13. Команда Newfoundland Regiment, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-18. Команда Галифакс Мусхэдс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Newfoundland Regiment забивает 2, пропускает 2.