Войти
19.10.2025

Смотреть онлайн Галифакс Мусхэдс - Newfoundland Regiment 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Галифакс МусхэдсNewfoundland Regiment . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Scotiabank Centre.

МСК, Стадион: Scotiabank Centre
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Галифакс Мусхэдс
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Newfoundland Regiment
Превью матча Галифакс Мусхэдс — Newfoundland Regiment

Команда Галифакс Мусхэдс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 15-13. Команда Newfoundland Regiment, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-18. Команда Галифакс Мусхэдс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Newfoundland Regiment забивает 2, пропускает 2.

