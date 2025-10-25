Смотреть онлайн Newfoundland Regiment - Сент-Джон Си Догз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Newfoundland Regiment — Сент-Джон Си Догз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Newfoundland Regiment — Сент-Джон Си Догз
Команда Newfoundland Regiment в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 23-20. Команда Сент-Джон Си Догз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 17-23. Команда Newfoundland Regiment в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сент-Джон Си Догз забивает 2, пропускает 2.