Смотреть онлайн ХК Ажуа - Давос 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК Ажуа — Давос . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire du Voyeboeuf.
Превью матча ХК Ажуа — Давос
Команда ХК Ажуа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-25. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 32-18. Команда ХК Ажуа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.