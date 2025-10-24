Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн ХК Ажуа - Давос 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК АжуаДавос . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire du Voyeboeuf.

МСК, Стадион: Patinoire du Voyeboeuf
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
ХК Ажуа
Завершен
2 : 4
24 октября 2025
Давос
ХК Ажуа
-
Давос
-
Счет после 1-го периода: 1-1
ХК Ажуа
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Давос
-
Давос
-
Давос
-
Счет после 3-го периода: 2-4

Превью матча ХК Ажуа — Давос

Команда ХК Ажуа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-25. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 32-18. Команда ХК Ажуа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.

ХК Ажуа ХК Ажуа
90
Швейцария
Jannik Fischer
91
Швейцария
Berthoud Yonas
78
Швейцария
Kyen Sopa
3
Финляндия
Anttoni Honka
37
Швейцария
Arno Nussbaumer
32
Финляндия
Jerry Turkulainen
8
Швейцария
Philip-Michael Devos
4
Швейцария
Jonathan Hazen
14
Латвия
Emils Veckaktins
13
Швейцария
Louis Robin
19
Швейцария
Jeremy Wick
73
Швейцария
Jeremy Chevre
40
Швейцария
Дамиано Киаккио
71
Швейцария
Киллиан Моттет
82
Швейцария
Elvis Schlapfer
87
Швейцария
Марко Педретти
28
Hugo Cervino
2
Швейцария
Valentin Pilet
23
Канада
Фредерик Готье
27
Швейцария
Reto Schmutz
74
Финляндия
Юлиус Няттинен
18
Швейцария
Bastien Pouilly
Давос Давос
88
Швейцария
Tim Minder
70
Швейцария
Энцо Корви
21
Нидерланды
Julian Parree
25
Швейцария
Beni Waidacher
8
Швейцария
Rico Gredig
12
Швейцария
Enzo Guebey
51
Швейцария
Luca Hollenstein
93
Швейцария
Yannick Frehner
38
Швейцария
Lukas Frick
90
Швейцария
Свен Юнг
22
США
Брендан Лемье
96
Швейцария
Chris Egli
44
Чехия
Матей Странски
19
Канада
Адам Тамбеллини
18
Чехия
Филип Задина
15
Швеция
Simon Ryfors
72
Швейцария
Тино Кесслер
29
Швейцария
Sandro Aeschlimann
57
Швейцария
Davyd Barandun
66
Швейцария
Valentin Nussbaumer
6
Швеция
Клас Дальбек
6
Швеция
Клас Дальбек

История последних встреч

ХК Ажуа
ХК Ажуа
Давос
ХК Ажуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Давос
Давос
6:0
ХК Ажуа
ХК Ажуа
Обзор
Комментарии к матчу
