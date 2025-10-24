Превью матча ХК Ажуа — Давос

Команда ХК Ажуа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-25. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 32-18. Команда ХК Ажуа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.