24.10.2025

Смотреть онлайн ХК Биль - Флайерз 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК БильФлайерз . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Tissot Arena.

МСК, Стадион: Tissot Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
ХК Биль
Завершен
5 : 1
24 октября 2025
Флайерз
Смотреть онлайн
ХК Биль
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК Биль
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Флайерз
-
ХК Биль
-
ХК Биль
-
ХК Биль
-
Счет после 3-го периода: 5-1

Превью матча ХК Биль — Флайерз

Команда ХК Биль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-30. Команда Флайерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 24-21. Команда ХК Биль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Флайерз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Флайерз, в том матче победу одержали хозяева.

ХК Биль ХК Биль
35
Финляндия
Харри Сатери
16
Австрия
Fabio Hofer
17
Швейцария
Jeremie Bartschi
24
Швеция
Лиас Андерссон
71
Свазиленд
Yanik Burren
5
Финляндия
Oskari Laaksonen
94
Швейцария
Rodwin Dionicio
27
Швейцария
Yanick Sablatnig
73
Чехия
Petr Cajka
18
Швейцария
Yanick Stampfli
98
Швейцария
Christen Luca
22
Швейцария
Johnny Kneubuehler
49
Швейцария
Miro Zryd
25
Финляндия
Тони Раяла
77
Швейцария
Робин Гроссманн
92
Швейцария
Гаэтан Хаас
29
Швеция
Marcus Sylvegard
19
Швейцария
Jonah Neuenschwander
33
Швеция
Линус Гультстрем
14
Niklas Blessing
13
Швейцария
Nolan Cattin
74
Швейцария
Ilya Janett
Флайерз Флайерз
53
Швейцария
Cyril Keller
11
Швейцария
Keanu Derungs
70
Швейцария
Ewan Huet
77
Швейцария
Leandro Hausheer
14
Швейцария
Mischa Ramel
62
США
Harrison Schreiber
92
Швейцария
Rafael Meier
9
Швейцария
Noah Delemont
90
Финляндия
Petteri Puhakka
91
Швейцария
Рето Шаппи
82
Финляндия
Роберт Лейно
67
Финляндия
Oula Palve
31
Чехия
Лукаш Клок
89
Швейцария
Dominik Diem
86
Канада
Тайлер Морли
88
Швейцария
Dario Meyer
55
Швеция
Max Lindroth
16
Австрия
Bernd Wolf
95
Швейцария
Николас Стейнер
72
Швейцария
Keijo Weibel
29
Италия
Davide Fadani
19
Швейцария
Стив Келленбергер

История последних встреч

ХК Биль
ХК Биль
Флайерз
ХК Биль
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.10.2025
Флайерз
Флайерз
2:1
ХК Биль
ХК Биль
Обзор
Комментарии к матчу
