Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА : ХК Биль — Флайерз . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Tissot Arena .

Превью матча ХК Биль — Флайерз

Команда ХК Биль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-30. Команда Флайерз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 24-21. Команда ХК Биль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Флайерз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Флайерз, в том матче победу одержали хозяева.