25.10.2025

Смотреть онлайн Давос - Лангнау Тайгерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ДавосЛангнау Тайгерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Вайллант Арена.

МСК, Стадион: Вайллант Арена
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Давос
Завершен
5 : 3
25 октября 2025
Лангнау Тайгерс
Смотреть онлайн
Лангнау Тайгерс
-
Давос
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Давос
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Лангнау Тайгерс
-
Давос
-
Давос
-
Лангнау Тайгерс
-
Давос
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча Давос — Лангнау Тайгерс

Команда Давос в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 32-18. Команда Лангнау Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 15-21. Команда Давос в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лангнау Тайгерс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Лангнау Тайгерс, в том матче сыграли вничью.

Давос Давос
38
Швейцария
Lukas Frick
96
Швейцария
Chris Egli
44
Чехия
Матей Странски
19
Канада
Адам Тамбеллини
72
Швейцария
Тино Кесслер
18
Чехия
Филип Задина
15
Швеция
Simon Ryfors
29
Швейцария
Sandro Aeschlimann
36
Швейцария
Simon Knak
66
Швейцария
Valentin Nussbaumer
93
Швейцария
Yannick Frehner
77
Швейцария
Nico Gross
51
Швейцария
Luca Hollenstein
74
Швеция
Расмус Асплунд
90
Швейцария
Свен Юнг
21
Нидерланды
Julian Parree
6
Швеция
Клас Дальбек
57
Швейцария
Davyd Barandun
8
Швейцария
Rico Gredig
70
Швейцария
Энцо Корви
12
Швейцария
Enzo Guebey
88
Швейцария
Tim Minder
Лангнау Тайгерс Лангнау Тайгерс
91
Швейцария
Robin Meyer
6
Швейцария
Nik Lehmann
24
Швейцария
Noah Meier
21
Швейцария
Bastian Guggenheim
28
Швейцария
Dario Allenspach
87
Швейцария
Timo Jenni
13
Латвия
Oskars Lapinskis
66
Jiri Felcman
64
Швейцария
Matteo Wagner
22
Швейцария
Joel Salzgeber
20
Швеция
Андре Петерссон
72
Швейцария
Самуэль Эрни
42
Швейцария
Фил Бальтисбергер
71
Швейцария
Юлиан Шмуц
50
Финляндия
Йуусо Риикола
82
Финляндия
Харри Песонен
51
Швейцария
Клод-Кюрден Пашуд
11
Финляндия
Hannes Bjorninen
39
Швейцария
Лука Больтсхаузер
63
Швейцария
Dario Rohrbach
27
Финляндия
Santtu Kinnunen
16
Канада
Кал О'Рилли

История последних встреч

Давос
Давос
Лангнау Тайгерс
Давос
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.09.2025
Лангнау Тайгерс
Лангнау Тайгерс
2:2
Давос
Давос
Обзор
