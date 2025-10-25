Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА : Давос — Лангнау Тайгерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Вайллант Арена .

Превью матча Давос — Лангнау Тайгерс

Команда Давос в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 32-18. Команда Лангнау Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 15-21. Команда Давос в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лангнау Тайгерс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Лангнау Тайгерс, в том матче сыграли вничью.