Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Серветт Женева - ХК Биль 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Серветт ЖеневаХК Биль . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ле Верне.

МСК, Стадион: Ле Верне
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Серветт Женева
Завершен
6 : 0
25 октября 2025
ХК Биль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Серветт Женева
-
Серветт Женева
-
Серветт Женева
-
Серветт Женева
-
Счет после 1-го периода: 4-0
Счет после 2-го периода: 4-0
Серветт Женева
-
Серветт Женева
-
Счет после 3-го периода: 6-0

Превью матча Серветт Женева — ХК Биль

Команда Серветт Женева в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-37. Команда ХК Биль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-29. Команда Серветт Женева в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. ХК Биль забивает 3, пропускает 3.

Серветт Женева Серветт Женева
78
Канада
Марк Пулиот
46
Финляндия
Вили Саариярви
25
Швейцария
Роджер Каррер
40
Loic Fromaget
85
Швейцария
Marco Miranda
27
Швейцария
Eric Schneller
50
Швейцария
Antoine Guignard
90
Швейцария
Simon Le Coultre
96
Швейцария
Ной Род
38
Швейцария
Stephane Charlin
23
Швейцария
Matthew Verboon
77
Швейцария
Dave Sutter
16
США
Джимми Веси
11
Швейцария
Vincent Praplan
80
США
Simas Ignatavicius
60
Финляндия
Маркус Гранлунд
65
Финляндия
Сакари Маннинен
19
Канада
Жош Йорис
14
Швейцария
Giancarlo Chanton
29
Швейцария
Robert Mayer
9
Финляндия
Йессе Пульюярви
9
Финляндия
Йессе Пульюярви
ХК Биль ХК Биль
1
Швейцария
Florian Scheu
98
Швейцария
Christen Luca
13
Швейцария
Nolan Cattin
17
Швейцария
Jeremie Bartschi
14
Niklas Blessing
27
Швейцария
Yanick Sablatnig
74
Швейцария
Ilya Janett
94
Швейцария
Rodwin Dionicio
18
Швейцария
Yanick Stampfli
25
Финляндия
Тони Раяла
77
Швейцария
Робин Гроссманн
92
Швейцария
Гаэтан Хаас
33
Швеция
Линус Гультстрем
49
Швейцария
Miro Zryd
22
Швейцария
Johnny Kneubuehler
16
Австрия
Fabio Hofer
24
Швеция
Лиас Андерссон
71
Свазиленд
Yanik Burren
5
Финляндия
Oskari Laaksonen
29
Швеция
Marcus Sylvegard
73
Чехия
Petr Cajka
76
Финляндия
Йере Саллинен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00