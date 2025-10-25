Смотреть онлайн Серветт Женева - ХК Биль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Серветт Женева — ХК Биль . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ле Верне.
Превью матча Серветт Женева — ХК Биль
Команда Серветт Женева в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-37. Команда ХК Биль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-29. Команда Серветт Женева в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. ХК Биль забивает 3, пропускает 3.