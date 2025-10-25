Превью матча Серветт Женева — ХК Биль

Команда Серветт Женева в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-37. Команда ХК Биль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-29. Команда Серветт Женева в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. ХК Биль забивает 3, пропускает 3.