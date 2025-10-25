Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Лугано - SC Rapperswill-Jona Lakers 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ЛуганоSC Rapperswill-Jona Lakers . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Corner Arena.

МСК, Стадион: Corner Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Лугано
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
SC Rapperswill-Jona Lakers
Смотреть онлайн
Лугано
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Лугано
-
Лугано
-
Счет после 2-го периода: 3-0
Счет после 3-го периода: 3-0

Превью матча Лугано — SC Rapperswill-Jona Lakers

Команда Лугано в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-21. Команда SC Rapperswill-Jona Lakers, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 30-26. Команда Лугано в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. SC Rapperswill-Jona Lakers забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды SC Rapperswill-Jona Lakers, в том матче победу одержали гостьи.

Лугано Лугано
11
Италия
Marco Zanetti
34
Швейцария
Никлас Шлегель
96
Англия
Брендан Перлини
37
Швейцария
Joren van Pottelberghe
25
Швейцария
Mirco Muller
97
Швейцария
Келвин Тюркауф
21
США
Закари Санфорд
52
Финляндия
Jesper Peltonen
7
Швейцария
Ramon Tanner
26
Швейцария
David Aebischer
12
Финляндия
Aleksi Peltonen
9
Швейцария
Brian Zanetti
14
Швейцария
Lorenzo Canonica
23
Италия
Giovanni Morini
10
Чехия
Иржи Секач
22
Финляндия
Сантери Алатало
17
Швейцария
Luca Fazzini
94
Швейцария
Дарио Симион
63
Швеция
Карл Дальстрем
67
Швеция
Линус Умарк
58
США
Коннор Кэррик
58
США
Коннор Кэррик
SC Rapperswill-Jona Lakers SC Rapperswill-Jona Lakers
40
Швейцария
Jonas Taibel
9
Швейцария
Mika Henauer
89
Швейцария
Доминик Ламмер
7
Швейцария
Luca Capaul
49
Швеция
Виктор Раск
54
Швейцария
Marc Diethelm
13
Швейцария
Janis Embacher
11
Швейцария
Fabian Maier
33
Швейцария
Valentin Hofer
72
Швейцария
Gian Marco Wetter
17
Швейцария
Igor Jelovac
60
Швейцария
Melvin Nyffeler
4
Швеция
Якоб Ларссон
90
Финляндия
Джулиус Хонка
74
Латвия
Ivars Punnenovs
23
Швейцария
Nico Dunner
88
Швеция
Мальте Стрёмвалль
16
Канада
Таннер Фриц
95
США
Тайлер Мой
26
Канада
Matthew Kellenberger
94
Швейцария
Сандро Цанггер
69
Швейцария
Marlon Graf

История последних встреч

Лугано
Лугано
SC Rapperswill-Jona Lakers
Лугано
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
27.09.2025
SC Rapperswill-Jona Lakers
SC Rapperswill-Jona Lakers
1:4
Лугано
Лугано
Обзор
30.08.2025
Лугано
Лугано
2:4
SC Rapperswill-Jona Lakers
SC Rapperswill-Jona Lakers
Обзор
Комментарии к матчу
