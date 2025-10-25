Превью матча Лугано — SC Rapperswill-Jona Lakers

Команда Лугано в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-21. Команда SC Rapperswill-Jona Lakers, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 30-26. Команда Лугано в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. SC Rapperswill-Jona Lakers забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды SC Rapperswill-Jona Lakers, в том матче победу одержали гостьи.