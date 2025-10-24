Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Берн - Лугано 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: БернЛугано . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе PostFinance-Arena.

МСК, Стадион: PostFinance-Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Берн
Завершен
1 : 4
24 октября 2025
Лугано
Смотреть онлайн
Лугано
-
Лугано
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Лугано
-
Берн
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Лугано
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Берн — Лугано

Команда Берн в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 28-25. Команда Лугано, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Берн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лугано забивает 3, пропускает 2.

Берн Берн
8
Швейцария
Marc Marchon
14
Швейцария
Louis Fullemann
71
Швеция
Эмиль Бемстрём
9
Швеция
Виктор Эйдселл
41
Швейцария
Симон Киндши
91
Швейцария
Fabian Ritzmann
75
Россия
Alexandr Iakovenko
13
Швейцария
Noah Fuss
81
Швейцария
Florian Schenk
4
Швеция
Hardy Haman
98
Австрия
Benjamin Baumgartner
51
Швейцария
Nils Rhyn
33
Швейцария
Сандро Зуркирхен
65
Швейцария
Рамон Унтерсандер
58
Швейцария
Ромайн Лоеффел
19
Финляндия
Waltteri Merela
88
Швейцария
Thierry Schild
43
Швейцария
Alain Graf
36
Швеция
Адам Рейдеборн
44
Швейцария
Сами Крайс
83
Швейцария
Марко Мюллер
Лугано Лугано
12
Финляндия
Aleksi Peltonen
9
Швейцария
Brian Zanetti
14
Швейцария
Lorenzo Canonica
11
Италия
Marco Zanetti
25
Швейцария
Mirco Muller
26
Швейцария
David Aebischer
7
Швейцария
Ramon Tanner
22
Финляндия
Сантери Алатало
94
Швейцария
Дарио Симион
10
Чехия
Иржи Секач
17
Швейцария
Luca Fazzini
63
Швеция
Карл Дальстрем
58
США
Коннор Кэррик
23
Италия
Giovanni Morini
34
Швейцария
Никлас Шлегель
96
Англия
Брендан Перлини
37
Швейцария
Joren van Pottelberghe
97
Швейцария
Келвин Тюркауф
21
США
Закари Санфорд
52
Финляндия
Jesper Peltonen
67
Швеция
Линус Умарк
Комментарии к матчу
