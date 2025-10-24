Смотреть онлайн Берн - Лугано 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Берн — Лугано . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе PostFinance-Arena.
Превью матча Берн — Лугано
Команда Берн в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 28-25. Команда Лугано, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Берн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лугано забивает 3, пропускает 2.