24.10.2025

Смотреть онлайн SC Rapperswill-Jona Lakers - Цуг 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: SC Rapperswill-Jona LakersЦуг . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе St. Galler Kantonalbank Arena.

МСК, Стадион: St. Galler Kantonalbank Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
SC Rapperswill-Jona Lakers
Завершен
2 : 6
24 октября 2025
Цуг
Смотреть онлайн
SC Rapperswill-Jona Lakers
-
Цуг
-
SC Rapperswill-Jona Lakers
-
Цуг
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Цуг
-
Цуг
-
Счет после 2-го периода: 2-4
Цуг
-
Цуг
-
Счет после 3-го периода: 2-6

Превью матча SC Rapperswill-Jona Lakers — Цуг

Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-20. Команда Цуг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-19. Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Цуг забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Цуг, в том матче победу одержали гостьи.

SC Rapperswill-Jona Lakers SC Rapperswill-Jona Lakers
49
Швеция
Виктор Раск
7
Швейцария
Luca Capaul
16
Канада
Таннер Фриц
4
Швеция
Якоб Ларссон
17
Швейцария
Igor Jelovac
60
Швейцария
Melvin Nyffeler
9
Швейцария
Mika Henauer
72
Швейцария
Gian Marco Wetter
90
Финляндия
Джулиус Хонка
26
Канада
Matthew Kellenberger
11
Швейцария
Fabian Maier
95
США
Тайлер Мой
74
Латвия
Ivars Punnenovs
23
Швейцария
Nico Dunner
88
Швеция
Мальте Стрёмвалль
54
Швейцария
Marc Diethelm
40
Швейцария
Jonas Taibel
89
Швейцария
Доминик Ламмер
13
Швейцария
Janis Embacher
94
Швейцария
Сандро Цанггер
69
Швейцария
Marlon Graf
33
Швейцария
Valentin Hofer
Цуг Цуг
30
Швейцария
Леандро Генони
95
Швейцария
Colin Lindemann
94
Швейцария
Nic Balestra
61
Швейцария
Sven Leuenberger
77
Швейцария
Loris Wey
42
Швейцария
Tobias Geisser
22
Швейцария
Nando Eggenberger
27
Швейцария
Самуэль Гуерра
90
Словакия
Томас Татар
15
Швейцария
Грегори Хофманн
81
Чехия
Доминик Кубалик
1
Швейцария
Tim Wolf
46
Швейцария
Lino Martschini
68
Швейцария
Fabrice Herzog
73
Швейцария
Мик Кюнцле
66
Чехия
David Sklenicka
14
Швейцария
Livio Stadler
40
Швеция
Andreas Wingerli
64
Канада
Джесси Грейам
88
Швейцария
Свен Сентелер
43
Чехия
Ян Ковар
43
Чехия
Ян Ковар

История последних встреч

SC Rapperswill-Jona Lakers
SC Rapperswill-Jona Lakers
Цуг
SC Rapperswill-Jona Lakers
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Цуг
Цуг
0:6
SC Rapperswill-Jona Lakers
SC Rapperswill-Jona Lakers
Обзор
Комментарии к матчу
