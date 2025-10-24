Превью матча SC Rapperswill-Jona Lakers — Цуг

Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-20. Команда Цуг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-19. Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Цуг забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Цуг, в том матче победу одержали гостьи.