Смотреть онлайн SC Rapperswill-Jona Lakers - Цуг 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: SC Rapperswill-Jona Lakers — Цуг . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе St. Galler Kantonalbank Arena.
Превью матча SC Rapperswill-Jona Lakers — Цуг
Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-20. Команда Цуг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-19. Команда SC Rapperswill-Jona Lakers в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Цуг забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Цуг, в том матче победу одержали гостьи.