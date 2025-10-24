Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Лангнау Тайгерс - ХК Лозанна 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Лангнау ТайгерсХК Лозанна . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ilfishalle.

МСК, Стадион: Ilfishalle
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Лангнау Тайгерс
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
ХК Лозанна
Счет после 1-го периода: 0-0
ХК Лозанна
-
Лангнау Тайгерс
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Счет после 3-го периода: 1-1

Превью матча Лангнау Тайгерс — ХК Лозанна

Команда Лангнау Тайгерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 16-22. Команда ХК Лозанна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-25. Команда Лангнау Тайгерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХК Лозанна забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды ХК Лозанна, в том матче победу одержали хозяева.

Лангнау Тайгерс Лангнау Тайгерс
82
Финляндия
Харри Песонен
13
Латвия
Oskars Lapinskis
22
Швейцария
Joel Salzgeber
88
Швейцария
Джером Бахофнер
28
Швейцария
Dario Allenspach
6
Швейцария
Nik Lehmann
21
Швейцария
Bastian Guggenheim
24
Швейцария
Noah Meier
63
Швейцария
Dario Rohrbach
27
Финляндия
Santtu Kinnunen
91
Швейцария
Robin Meyer
66
Jiri Felcman
87
Швейцария
Timo Jenni
20
Швеция
Андре Петерссон
72
Швейцария
Самуэль Эрни
39
Швейцария
Лука Больтсхаузер
42
Швейцария
Фил Бальтисбергер
71
Швейцария
Юлиан Шмуц
50
Финляндия
Йуусо Риикола
8
Финляндия
Саку Маеналанен
11
Финляндия
Hannes Bjorninen
11
Финляндия
Hannes Bjorninen
ХК Лозанна ХК Лозанна
66
Швейцария
Cedric Fiedler
71
Швейцария
Benjamin Bougro
81
Швейцария
Inaki Baragano
33
Швейцария
Kevin Pasche
31
Канада
Connor Hughes
13
Швейцария
Basile Sansonnens
90
Канада
Theo Rochette
67
Швейцария
Nathan Vouardoux
8
Финляндия
Сами Нику
72
Франция
Floran Douay
7
Швейцария
Aurelien Marti
91
Швейцария
Фабиан Хельднер
14
Швейцария
Jason Fuchs
27
США
Остин Кзарник
9
Швейцария
Дэмиен Риат
96
Канада
Дрейк Каджиула
29
Финляндия
Ahti Oksanen
26
Швеция
Эрик Браннстрём
18
Швейцария
Raphael Prassl
12
Швейцария
Yannick Zehnder
17
Швейцария
Ken Jager
24
Германия
Доминик Кахун

История последних встреч

Лангнау Тайгерс
Лангнау Тайгерс
ХК Лозанна
Лангнау Тайгерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.09.2025
ХК Лозанна
ХК Лозанна
2:0
Лангнау Тайгерс
Лангнау Тайгерс
Обзор
Комментарии к матчу
