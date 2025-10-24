Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА : Лангнау Тайгерс — ХК Лозанна . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ilfishalle .

Превью матча Лангнау Тайгерс — ХК Лозанна

Команда Лангнау Тайгерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 16-22. Команда ХК Лозанна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-25. Команда Лангнау Тайгерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХК Лозанна забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды ХК Лозанна, в том матче победу одержали хозяева.