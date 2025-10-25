Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Фрибур-Готтерон - Берн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Фрибур-ГоттеронБерн . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе BCF-Arena.

МСК, Стадион: BCF-Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Фрибур-Готтерон
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Берн
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Берн
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Фрибур-Готтерон
-
Счет после 3-го периода: 1-1

Превью матча Фрибур-Готтерон — Берн

Команда Фрибур-Готтерон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 30-21. Команда Берн, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-23. Команда Фрибур-Готтерон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Берн забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 сентября 2025 на поле команды Берн, в том матче победу одержали гостьи.

Фрибур-Готтерон Фрибур-Готтерон
33
Швейцария
Ludvig Johnson
97
Швейцария
Nathan Marchon
21
Финляндия
Хенрик Боргстрем
3
США
Майкл Капла
17
Швейцария
Attilio Biasca
61
Швейцария
Jeremi Gerber
73
Швейцария
Sandro Schmid
1
Швейцария
Loic Galley
77
Швейцария
Maximilian Streule
37
Швейцария
Kevin Nicolet
5
Швейцария
Simon Seiler
65
Швейцария
Julien Rod
93
Jan Dorthe
27
Швейцария
Yannick Rathgeb
12
Швеция
Патрик Немет
23
Швейцария
Самуэль Валсер
20
Швейцария
Рето Берра
22
Швейцария
Кристоф Бертши
95
Швеция
Якоб Де Ла Росе
32
Швеция
Лукас Валльмарк
7
Швейцария
Benoit Jecker
86
Швейцария
Юлиен Спрунгер
Берн Берн
88
Швейцария
Thierry Schild
91
Швейцария
Fabian Ritzmann
14
Швейцария
Louis Fullemann
58
Швейцария
Ромайн Лоеффел
40
Швейцария
Gregory Weber
65
Швейцария
Рамон Унтерсандер
33
Швейцария
Сандро Зуркирхен
51
Швейцария
Nils Rhyn
43
Швейцария
Alain Graf
9
Швеция
Виктор Эйдселл
75
Россия
Alexandr Iakovenko
41
Швейцария
Симон Киндши
8
Швейцария
Marc Marchon
4
Швеция
Hardy Haman
83
Швейцария
Марко Мюллер
71
Швеция
Эмиль Бемстрём
36
Швеция
Адам Рейдеборн
98
Австрия
Benjamin Baumgartner
81
Швейцария
Fadri Riatsch
19
Финляндия
Waltteri Merela
13
Швейцария
Noah Fuss
85
Швейцария
Florian Schenk

История последних встреч

Фрибур-Готтерон
Фрибур-Готтерон
Берн
Фрибур-Готтерон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.09.2025
Берн
Берн
1:3
Фрибур-Готтерон
Фрибур-Готтерон
Обзор
Комментарии к матчу
