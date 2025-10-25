Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА : Фрибур-Готтерон — Берн . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе BCF-Arena .

Превью матча Фрибур-Готтерон — Берн

Команда Фрибур-Готтерон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 30-21. Команда Берн, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-23. Команда Фрибур-Готтерон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Берн забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 сентября 2025 на поле команды Берн, в том матче победу одержали гостьи.