25.10.2025

Смотреть онлайн Флайерз - Цюрих Лайонс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ФлайерзЦюрих Лайонс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Swiss Arena.

МСК, Стадион: Swiss Arena
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
Флайерз
Завершен
1 : 4
25 октября 2025
Цюрих Лайонс
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Цюрих Лайонс
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Цюрих Лайонс
-
Флайерз
-
Цюрих Лайонс
-
Цюрих Лайонс
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Флайерз — Цюрих Лайонс

Команда Флайерз в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 24-24. Команда Цюрих Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 21-29. Команда Флайерз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Цюрих Лайонс забивает 2, пропускает 3.

Флайерз Флайерз
14
Швейцария
Mischa Ramel
31
Чехия
Лукаш Клок
86
Канада
Тайлер Морли
88
Швейцария
Dario Meyer
55
Швеция
Max Lindroth
16
Австрия
Bernd Wolf
72
Швейцария
Keijo Weibel
29
Италия
Davide Fadani
27
Латвия
Deniss Smirnovs
90
Финляндия
Petteri Puhakka
9
Швейцария
Noah Delemont
11
Швейцария
Keanu Derungs
70
Швейцария
Ewan Huet
62
США
Harrison Schreiber
67
Финляндия
Oula Palve
91
Швейцария
Рето Шаппи
92
Швейцария
Rafael Meier
82
Финляндия
Роберт Лейно
41
Швейцария
Леандро Профико
19
Швейцария
Стив Келленбергер
95
Швейцария
Николас Стейнер
93
Швеция
Нолан Дием
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
33
Швейцария
Jan Schwendeler
30
Чехия
Симон Хрубеч
4
Швейцария
Патрик Гееринг
40
Швейцария
Robin Zumbuhl
9
Австрия
Vinzenz Rohrer
18
Швейцария
Nicolas Baechler
91
Швейцария
Денис Холленстейн
6
Швейцария
Янник Вебер
8
Швейцария
Willy Riedi
86
Швейцария
Dario Trutmann
28
Швеция
Йеспер Фрёден
19
Канада
Энди Андреофф
46
Швейцария
Дин Кукан
10
Швейцария
Свен Андригетто
62
Швейцария
Денис Мальгин
14
Швейцария
Крис Балтисбергер
54
Швейцария
Кристиан Марти
44
Финляндия
Микко Лехтонен
79
Швейцария
Thierry Bader
13
Швейцария
Justin Sigrist
64
Швеция
Понтус Аберг
89
Daniel Olsson
Комментарии к матчу
