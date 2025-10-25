Смотреть онлайн Флайерз - Цюрих Лайонс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: Флайерз — Цюрих Лайонс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Swiss Arena.
Превью матча Флайерз — Цюрих Лайонс
Команда Флайерз в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 24-24. Команда Цюрих Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 21-29. Команда Флайерз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Цюрих Лайонс забивает 2, пропускает 3.