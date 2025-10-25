Превью матча ХК Лозанна — Амбри

Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-22. Команда Амбри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 18-32. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Амбри забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Амбри, в том матче победу одержали гостьи.