Смотреть онлайн ХК Лозанна - Амбри 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК Лозанна — Амбри . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе CIG de Malley.
Превью матча ХК Лозанна — Амбри
Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-22. Команда Амбри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 18-32. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Амбри забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Амбри, в том матче победу одержали гостьи.