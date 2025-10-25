Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Лозанна - Амбри 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК ЛозаннаАмбри . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе CIG de Malley.

МСК, Стадион: CIG de Malley
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
ХК Лозанна
Завершен
5 : 1
25 октября 2025
Амбри
ХК Лозанна
-
ХК Лозанна
-
Счет после 1-го периода: 2-0
ХК Лозанна
-
Счет после 2-го периода: 3-0
Амбри
-
ХК Лозанна
-
ХК Лозанна
-
Счет после 3-го периода: 5-1

Превью матча ХК Лозанна — Амбри

Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-22. Команда Амбри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 18-32. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Амбри забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Амбри, в том матче победу одержали гостьи.

ХК Лозанна ХК Лозанна
81
Швейцария
Inaki Baragano
27
США
Остин Кзарник
9
Швейцария
Дэмиен Риат
18
Швейцария
Raphael Prassl
96
Канада
Дрейк Каджиула
71
Швейцария
Benjamin Bougro
29
Финляндия
Ahti Oksanen
26
Швеция
Эрик Браннстрём
12
Швейцария
Yannick Zehnder
17
Швейцария
Ken Jager
66
Швейцария
Cedric Fiedler
31
Канада
Connor Hughes
67
Швейцария
Nathan Vouardoux
33
Швейцария
Kevin Pasche
90
Канада
Theo Rochette
24
Германия
Доминик Кахун
8
Финляндия
Сами Нику
72
Франция
Floran Douay
7
Швейцария
Aurelien Marti
13
Швейцария
Basile Sansonnens
91
Швейцария
Фабиан Хельднер
14
Швейцария
Jason Fuchs
Амбри Амбри
27
Швейцария
Zaccheo Dotti
17
Канада
Miles Muller
88
Италия
Tommaso De Luca
26
Швейцария
Simone Terraneo
21
Luc Bachmann
13
Manix Landry
37
Lukas Landry
91
Канада
Nikolas Petan
59
Швейцария
Dario Wuthrich
72
Швеция
Тим Хеед
18
Швейцария
Инти Пестони
71
Финляндия
Йессе Виртанен
22
Италия
Диего Костнер
7
Швейцария
Isacco Dotti
90
Швейцария
Сенн Жиль
11
Канада
Крис Тирни
89
Канада
Крис ДиДоменико
30
Швейцария
Philip Wuthrich
77
Канада
Michael Joly
16
Австрия
Dominic Zwerger
44
Швейцария
Andre Heim
87
Швейцария
Дарио Бурглер

История последних встреч

ХК Лозанна
ХК Лозанна
Амбри
ХК Лозанна
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Амбри
Амбри
0:3
ХК Лозанна
ХК Лозанна
Обзор
Комментарии к матчу
