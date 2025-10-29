Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ХК Лозанна - Давос 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК ЛозаннаДавос . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе CIG de Malley.

МСК, Стадион: CIG de Malley
Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА
ХК Лозанна
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Давос
Смотреть онлайн
Давос
-
ХК Лозанна
-
Счет после 1-го периода: 1-1
ХК Лозанна
-
ХК Лозанна
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Давос
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча ХК Лозанна — Давос

Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-23. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 33-19. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.

ХК Лозанна ХК Лозанна
72
Франция
Floran Douay
27
США
Остин Кзарник
71
Швейцария
Benjamin Bougro
9
Швейцария
Дэмиен Риат
31
Канада
Connor Hughes
81
Швейцария
Inaki Baragano
96
Канада
Дрейк Каджиула
67
Швейцария
Nathan Vouardoux
26
Швеция
Эрик Браннстрём
12
Швейцария
Yannick Zehnder
4
Швейцария
Makai Holdener
33
Швейцария
Kevin Pasche
17
Швейцария
Ken Jager
13
Швейцария
Basile Sansonnens
24
Германия
Доминик Кахун
8
Финляндия
Сами Нику
29
Финляндия
Ahti Oksanen
7
Швейцария
Aurelien Marti
90
Канада
Theo Rochette
91
Швейцария
Фабиан Хельднер
14
Швейцария
Jason Fuchs
14
Швейцария
Jason Fuchs
Давос Давос
93
Швейцария
Yannick Frehner
21
Нидерланды
Julian Parree
77
Швейцария
Nico Gross
36
Швейцария
Simon Knak
51
Швейцария
Luca Hollenstein
8
Швейцария
Rico Gredig
88
Швейцария
Tim Minder
66
Швейцария
Valentin Nussbaumer
57
Швейцария
Davyd Barandun
38
Швейцария
Lukas Frick
90
Швейцария
Свен Юнг
74
Швеция
Расмус Асплунд
22
США
Брендан Лемье
20
Швейцария
Michael Fora
96
Швейцария
Chris Egli
44
Чехия
Матей Странски
19
Канада
Адам Тамбеллини
72
Швейцария
Тино Кесслер
6
Швеция
Клас Дальбек
15
Швеция
Simon Ryfors
29
Швейцария
Sandro Aeschlimann
70
Швейцария
Энцо Корви

История последних встреч

ХК Лозанна
ХК Лозанна
Давос
ХК Лозанна
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.09.2025
Давос
Давос
4:1
ХК Лозанна
ХК Лозанна
Обзор
Комментарии к матчу
