Смотреть онлайн ХК Лозанна - Давос 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по хоккею. НЛА: ХК Лозанна — Давос . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе CIG de Malley.
Превью матча ХК Лозанна — Давос
Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-23. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 33-19. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.