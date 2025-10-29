Превью матча ХК Лозанна — Давос

Команда ХК Лозанна в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-23. Команда Давос, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 33-19. Команда ХК Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Давос забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Давос, в том матче победу одержали хозяева.