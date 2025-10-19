Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья : Джэксонвилл Айсмен — Greensboro Gargoyles . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Джэксонвилл Айсмен — Greensboro Gargoyles

Команда Джэксонвилл Айсмен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Greensboro Gargoyles, в том матче победу одержали гостьи.