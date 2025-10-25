Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : ХК Стадион Литомержице — ХК Фридек Мистек , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kalich Arena .

Превью матча ХК Стадион Литомержице — ХК Фридек Мистек

Команда ХК Стадион Литомержице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-28. Команда ХК Фридек Мистек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-26. Команда ХК Стадион Литомержице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Фридек Мистек забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Фридек Мистек, в том матче победу одержали гостьи.