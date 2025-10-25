Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Стадион Литомержице - ХК Фридек Мистек 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХК Стадион ЛитомержицеХК Фридек Мистек, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kalich Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: Kalich Arena
Чехия - 1 лига. Хоккей
ХК Стадион Литомержице
Завершен
8 : 6
25 октября 2025
ХК Фридек Мистек
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ХК Стадион Литомержице — ХК Фридек Мистек

Команда ХК Стадион Литомержице в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-28. Команда ХК Фридек Мистек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-26. Команда ХК Стадион Литомержице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Фридек Мистек забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Фридек Мистек, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ХК Стадион Литомержице
ХК Стадион Литомержице
ХК Фридек Мистек
ХК Стадион Литомержице
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
ХК Фридек Мистек
ХК Фридек Мистек
2:5
ХК Стадион Литомержице
ХК Стадион Литомержице
Обзор
Игры 15 тур
25.10.2025
ХК Стадион Литомержице
8:6
ХК Фридек Мистек
Завершен
25.10.2025
СК Горацка Славия Тршебич
4:6
Сл. Прага
Завершен
25.10.2025
ХК Зубр Пршеров
4:1
Колин
Завершен
25.10.2025
ХК Дукла Йиглава
0:2
Злин
Завершен
25.10.2025
Табор
4:5
Баник
Завершен
25.10.2025
ХЦ РТ Торакс Поруба
3:2
ХК Всетин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00