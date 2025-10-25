Смотреть онлайн СК Горацка Славия Тршебич - Сл. Прага 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: СК Горацка Славия Тршебич — Сл. Прага, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion.
Превью матча СК Горацка Славия Тршебич — Сл. Прага
Команда СК Горацка Славия Тршебич в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-28. Команда Сл. Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-17. Команда СК Горацка Славия Тршебич в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сл. Прага забивает 3, пропускает 2.