Превью матча СК Горацка Славия Тршебич — Сл. Прага

Команда СК Горацка Славия Тршебич в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-28. Команда Сл. Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-17. Команда СК Горацка Славия Тршебич в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сл. Прага забивает 3, пропускает 2.