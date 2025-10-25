Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Дукла Йиглава - Злин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХК Дукла ЙиглаваЗлин, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Horacky zimni stadion Jihlava.

МСК, 15 тур, Стадион: Horacky zimni stadion Jihlava
Чехия - 1 лига. Хоккей
ХК Дукла Йиглава
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Злин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ХК Дукла Йиглава — Злин

Команда ХК Дукла Йиглава в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 32-20. Команда Злин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 33-21. Команда ХК Дукла Йиглава в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Злин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Злин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ХК Дукла Йиглава
ХК Дукла Йиглава
Злин
ХК Дукла Йиглава
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.09.2025
Злин
Злин
3:4
ХК Дукла Йиглава
ХК Дукла Йиглава
Обзор
Игры 15 тур
25.10.2025
ХК Стадион Литомержице
8:6
ХК Фридек Мистек
Завершен
25.10.2025
СК Горацка Славия Тршебич
4:6
Сл. Прага
Завершен
25.10.2025
ХК Зубр Пршеров
4:1
Колин
Завершен
25.10.2025
ХК Дукла Йиглава
0:2
Злин
Завершен
25.10.2025
Табор
4:5
Баник
Завершен
25.10.2025
ХЦ РТ Торакс Поруба
3:2
ХК Всетин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Team Falcons Team Falcons
M80 M80
16 Ноября
20:45
Tundra Esports Tundra Esports
OG OG
16 Ноября
20:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30
Тайгерз Тайгерз
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
16 Ноября
18:30
Кёльнер Кёльнер
Дрезден Дрезден
16 Ноября
18:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
16 Ноября
18:30
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
16 Ноября
18:30