Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : ХК Дукла Йиглава — Злин , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Horacky zimni stadion Jihlava .

Превью матча ХК Дукла Йиглава — Злин

Команда ХК Дукла Йиглава в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 32-20. Команда Злин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 33-21. Команда ХК Дукла Йиглава в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Злин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Злин, в том матче победу одержали гостьи.