Смотреть онлайн ХК Дукла Йиглава - Злин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХК Дукла Йиглава — Злин, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Horacky zimni stadion Jihlava.
Превью матча ХК Дукла Йиглава — Злин
Команда ХК Дукла Йиглава в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 32-20. Команда Злин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 33-21. Команда ХК Дукла Йиглава в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Злин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Злин, в том матче победу одержали гостьи.