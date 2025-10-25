Смотреть онлайн Табор - Баник 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: Табор — Баник, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion Tabor.
Превью матча Табор — Баник
Команда Табор в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 27-32. Команда Баник, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 14-31. Команда Табор в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Баник забивает 1, пропускает 3.