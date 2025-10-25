Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : ХК Зубр Пршеров — Колин , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Meo Arena .

Превью матча ХК Зубр Пршеров — Колин

Команда ХК Зубр Пршеров в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 27-19. Команда Колин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-21. Команда ХК Зубр Пршеров в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Колин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Колин, в том матче победу одержали хозяева.