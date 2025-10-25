Смотреть онлайн ХЦ РТ Торакс Поруба - ХК Всетин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХЦ РТ Торакс Поруба — ХК Всетин, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе RT Torax Arena.
Превью матча ХЦ РТ Торакс Поруба — ХК Всетин
Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-28. Команда ХК Всетин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-27. Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Всетин забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Всетин, в том матче победу одержали хозяева.