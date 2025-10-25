Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн ХЦ РТ Торакс Поруба - ХК Всетин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХЦ РТ Торакс ПорубаХК Всетин, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе RT Torax Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: RT Torax Arena
Чехия - 1 лига. Хоккей
ХЦ РТ Торакс Поруба
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
ХК Всетин
Превью матча ХЦ РТ Торакс Поруба — ХК Всетин

Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-28. Команда ХК Всетин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-27. Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Всетин забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Всетин, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХЦ РТ Торакс Поруба
ХЦ РТ Торакс Поруба
ХК Всетин
ХЦ РТ Торакс Поруба
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
ХК Всетин
ХК Всетин
4:3
ХЦ РТ Торакс Поруба
ХЦ РТ Торакс Поруба
Обзор
Игры 15 тур
25.10.2025
ХК Стадион Литомержице
8:6
ХК Фридек Мистек
Завершен
25.10.2025
СК Горацка Славия Тршебич
4:6
Сл. Прага
Завершен
25.10.2025
ХК Зубр Пршеров
4:1
Колин
Завершен
25.10.2025
ХК Дукла Йиглава
0:2
Злин
Завершен
25.10.2025
Табор
4:5
Баник
Завершен
25.10.2025
ХЦ РТ Торакс Поруба
3:2
ХК Всетин
Завершен
