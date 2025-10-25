Превью матча ХЦ РТ Торакс Поруба — ХК Всетин

Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-28. Команда ХК Всетин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-27. Команда ХЦ РТ Торакс Поруба в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Всетин забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Всетин, в том матче победу одержали хозяева.