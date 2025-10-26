Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : Баник — Злин , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Banik Sokolov .

Превью матча Баник — Злин

Команда Баник в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-29. Команда Злин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 32-21. Команда Баник в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Злин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Злин, в том матче победу одержали хозяева.