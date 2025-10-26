Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Баник - Злин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: БаникЗлин, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Banik Sokolov.

МСК, 16 тур, Стадион: Stadion FK Banik Sokolov
Чехия - 1 лига. Хоккей
Баник
Завершен
3 : 4
26 октября 2025
Злин
Смотреть онлайн
Баник
-
Злин
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Злин
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Злин
-
Баник
-
Баник
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Злин
-

Превью матча Баник — Злин

Команда Баник в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-29. Команда Злин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 32-21. Команда Баник в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Злин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Злин, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Баник
Баник
Злин
Баник
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.09.2025
Злин
Злин
3:0
Баник
Баник
Обзор
Игры 16 тур
28.10.2025
ХК Фридек Мистек
2:4
ХЦ РТ Торакс Поруба
Завершен
28.10.2025
ХК Всетин
6:2
ХК Зубр Пршеров
Завершен
28.10.2025
Динамо Пардубице II
2:3
Табор
Завершен
28.10.2025
ХК Дукла Йиглава
1:2
СК Горацка Славия Тршебич
Завершен
28.10.2025
Колин
2:1
Хомутов
Завершен
28.10.2025
Сл. Прага
5:2
ХК Стадион Литомержице
Завершен
26.10.2025
Баник
3:4
Злин
Завершен
Комментарии к матчу
