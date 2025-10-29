Смотреть онлайн Сл. Прага - ХК Фридек Мистек 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: Сл. Прага — ХК Фридек Мистек, 17 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni stadion Eden.
Превью матча Сл. Прага — ХК Фридек Мистек
Команда Сл. Прага в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 33-19. Команда ХК Фридек Мистек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 31-31. Команда Сл. Прага в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Фридек Мистек забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды ХК Фридек Мистек, в том матче победу одержали гостьи.