Смотреть онлайн ХК Дукла Йиглава - ХК Стадион Литомержице 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ХК Дукла Йиглава — ХК Стадион Литомержице, 17 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Horacky zimni stadion Jihlava.
Превью матча ХК Дукла Йиглава — ХК Стадион Литомержице
Команда ХК Дукла Йиглава в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 24-15. Команда ХК Стадион Литомержице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-30. Команда ХК Дукла Йиглава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХК Стадион Литомержице забивает 3, пропускает 3.