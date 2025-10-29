Превью матча ХК Дукла Йиглава — ХК Стадион Литомержице

Команда ХК Дукла Йиглава в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 24-15. Команда ХК Стадион Литомержице, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-30. Команда ХК Дукла Йиглава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ХК Стадион Литомержице забивает 3, пропускает 3.