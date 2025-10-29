Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : СК Горацка Славия Тршебич — Баник , 17 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion .

Превью матча СК Горацка Славия Тршебич — Баник

Команда СК Горацка Славия Тршебич в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-30. Команда Баник, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 17-30. Команда СК Горацка Славия Тршебич в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Баник забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Баник, в том матче победу одержали гостьи.