29.10.2025

Смотреть онлайн Табор - Колин 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей: ТаборКолин, 17 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion Tabor.

МСК, 17 тур, Стадион: Zimni Stadion Tabor
Чехия - 1 лига. Хоккей
Табор
Завершен
5 : 1
29 октября 2025
Колин
Табор
-
Табор
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Табор
-
Колин
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Табор
-
Табор
-

Превью матча Табор — Колин

Команда Табор в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-31. Команда Колин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-23. Команда Табор в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Колин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Колин, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Табор
Табор
Колин
Табор
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
Колин
Колин
4:2
Табор
Табор
Обзор
Игры 17 тур
30.10.2025
Злин
2:5
Динамо Пардубице II
Завершен
29.10.2025
Сл. Прага
3:3
ХК Фридек Мистек
Завершен
29.10.2025
СК Горацка Славия Тршебич
3:0
Баник
Завершен
29.10.2025
Табор
5:1
Колин
Завершен
29.10.2025
ХК Дукла Йиглава
1:2
ХК Стадион Литомержице
Завершен
29.10.2025
ХК Зубр Пршеров
2:1
ХЦ РТ Торакс Поруба
Завершен
12.10.2025
Хомутов
0:3
ХК Всетин
Завершен
20.09.2025
ХК Дукла Йиглава
-:-
ХК Стадион Литомержице
Отложен
