Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 1 лига. Хоккей : Табор — Колин , 17 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimni Stadion Tabor .

Превью матча Табор — Колин

Команда Табор в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-31. Команда Колин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-23. Команда Табор в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Колин забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Колин, в том матче победу одержали хозяева.