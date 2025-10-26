Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии : Йокогама Гритс — Никко Айс Бакс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Йокогама Гритс — Никко Айс Бакс

Команда Йокогама Гритс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-33. Команда Никко Айс Бакс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 21-12. Команда Йокогама Гритс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Никко Айс Бакс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Никко Айс Бакс, в том матче победу одержали хозяева.