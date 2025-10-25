Превью матча Rouyn Noranda Huskies — Драммондвилл Волтижирз

Команда Rouyn Noranda Huskies в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-6. Команда Драммондвилл Волтижирз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-17. Команда Rouyn Noranda Huskies в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Драммондвилл Волтижирз забивает 1, пропускает 2.