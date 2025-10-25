Смотреть онлайн Rouyn Noranda Huskies - Драммондвилл Волтижирз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Rouyn Noranda Huskies — Драммондвилл Волтижирз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Iamgold.
Превью матча Rouyn Noranda Huskies — Драммондвилл Волтижирз
Команда Rouyn Noranda Huskies в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-6. Команда Драммондвилл Волтижирз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-17. Команда Rouyn Noranda Huskies в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Драммондвилл Волтижирз забивает 1, пропускает 2.