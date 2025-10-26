Превью матча Шарлоттаун Айлендерс — Кэйп Бретон Скриминг Иглз

Команда Шарлоттаун Айлендерс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 33-31. Команда Кэйп Бретон Скриминг Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 21-25. Команда Шарлоттаун Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кэйп Бретон Скриминг Иглз забивает 2, пропускает 3.