Смотреть онлайн Шарлоттаун Айлендерс - Кэйп Бретон Скриминг Иглз 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Шарлоттаун Айлендерс — Кэйп Бретон Скриминг Иглз . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eastlink Centre.
Превью матча Шарлоттаун Айлендерс — Кэйп Бретон Скриминг Иглз
Команда Шарлоттаун Айлендерс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 33-31. Команда Кэйп Бретон Скриминг Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 21-25. Команда Шарлоттаун Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кэйп Бретон Скриминг Иглз забивает 2, пропускает 3.