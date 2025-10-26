Смотреть онлайн Moncton Wildcats - Галифакс Мусхэдс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Moncton Wildcats — Галифакс Мусхэдс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Avenir Centre.
Превью матча Moncton Wildcats — Галифакс Мусхэдс
Команда Moncton Wildcats в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 32-33. Команда Галифакс Мусхэдс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 17-17. Команда Moncton Wildcats в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Галифакс Мусхэдс забивает 2, пропускает 2.