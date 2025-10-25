Смотреть онлайн Шарлоттаун Айлендерс - Moncton Wildcats 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Шарлоттаун Айлендерс — Moncton Wildcats . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eastlink Centre.
Превью матча Шарлоттаун Айлендерс — Moncton Wildcats
Команда Шарлоттаун Айлендерс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 31-27. Команда Moncton Wildcats, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-33. Команда Шарлоттаун Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Moncton Wildcats забивает 3, пропускает 3.