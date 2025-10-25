Превью матча Quebec Remparts — Бленнвилл-Бойсбрайанд Армада

Команда Quebec Remparts в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 9-11. Команда Бленнвилл-Бойсбрайанд Армада, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 17-5. Команда Quebec Remparts в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бленнвилл-Бойсбрайанд Армада забивает 2, пропускает 1.