Превью матча Шавиниган Катарактез — Sherbrooke Phoenix

Команда Шавиниган Катарактез в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 16-19. Команда Sherbrooke Phoenix, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 14-13. Команда Шавиниган Катарактез в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Sherbrooke Phoenix забивает 1, пропускает 1.