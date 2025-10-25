Смотреть онлайн Шавиниган Катарактез - Sherbrooke Phoenix 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Шавиниган Катарактез — Sherbrooke Phoenix . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centre Gervais Auto.
Превью матча Шавиниган Катарактез — Sherbrooke Phoenix
Команда Шавиниган Катарактез в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 16-19. Команда Sherbrooke Phoenix, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 14-13. Команда Шавиниган Катарактез в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Sherbrooke Phoenix забивает 1, пропускает 1.