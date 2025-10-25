Смотреть онлайн Val Dor Foreurs - Гатино Олимпикс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Val Dor Foreurs — Гатино Олимпикс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centre Air Creebec.
Превью матча Val Dor Foreurs — Гатино Олимпикс
Команда Val Dor Foreurs в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 18-12. Команда Гатино Олимпикс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-20. Команда Val Dor Foreurs в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гатино Олимпикс забивает 2, пропускает 2.