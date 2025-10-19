Смотреть онлайн Сент-Джон Си Догз - Val Dor Foreurs 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Сент-Джон Си Догз — Val Dor Foreurs . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Harbour Station.
Превью матча Сент-Джон Си Догз — Val Dor Foreurs
Команда Сент-Джон Си Догз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 14-16. Команда Val Dor Foreurs, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 11-9. Команда Сент-Джон Си Догз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Val Dor Foreurs забивает 1, пропускает 1.