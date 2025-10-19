19.10.2025
Смотреть онлайн Мэн Мэринерз - Ворцестер Райлерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Мэн Мэринерз — Ворцестер Райлерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на стадионе DCU Center.
МСК, Стадион: DCU Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
5 : 0
19 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 1-0
Счет после 3-го периода: 5-0
Превью матча Мэн Мэринерз — Ворцестер Райлерс
История последних встреч
Комментарии к матчу